Китайцы предложили помощь нижнекамцам в борьбе с коронавирусом

Исполком города Нижнекамск получил письмо от властей города-побратима Мейшаня в Китае. Китайские коллеги выразили поддержку жителям борье с распространениям коронавирусной инфекции.



«Уважаемый мэр Айдар Раисович Метшин! <...> В письме мы хотим благодарить Ваш город за поддержку в работе нашего города по профилактике и контролю коронавируса и приветствуем всех жителей города Нижнекамска. Эпидемия коронавируса бросила всему миру огромный вызов, она в некоторой степени оказывает негативное влияние на транспорт, экономику, повседневную жизнь человека, мы очень рады, что в Вашем городе не зафиксировали случай заболевания. Мы верим и твёрдо уверены, что под руководством

правительства Вашей страны Вы обязательно победите коронавирус», — говорится в сообщении.

Китайская сторона заверила, что готова оказать любую помощь. Для этого властям города достаточно обратиться к китайским коллегам.

«Уверены, что под нашими совместными усилиями обеих сторон мы победим коронавирус в ближайшее время, и будут новые достижения в сотрудничестве и обмене между двумя

городами. Искренно приглашаем Вас посещать город Мэйшань».

Отметим, что в 2017 году Нижнекамск и Мейшань подписал меморандум о сотрудничестве.

