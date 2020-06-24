КФУ создал маску — виртуальную конфедератку во «Вконтакте»

Казанский Федеральный Университет (КФУ) запустил во «Вконтакте» маску-конфедератку для выпускников заведения.

«Все, кто не может примерить в этом году настоящую конфедератку и те, кто всегда мечтал это сделать, но по каким-то причинам не смог, предлагаем воспользоваться нашей виртуальной», — говорится в сообщении в официальной группе вуза.

Примерить ее можно по ссылке.

Также в честь Дня молодежи в Татарстане в Instagram запустили маску, которая поможет проверить уровень знания молодежного сленга. Ее уже успел «примерить» министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Маской воспользовались более 394 тыс. раз, количество просмотров превысило 1 млн.

