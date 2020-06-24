Татарстанские прокуроры впервые приняли участие в параде Победы

Представители прокуратуры Татарстана впервые приняли участие в параде Победы в Казани и прошлись строем по площади Свободы в составе войск Казанского гарнизона.

Парадный расчет возглавил начальник управления статистики республиканской прокуратуры Владимир Посохов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Позже он вместе с другими командирами расчетов получил от президента РТ Рустама Минниханова памятные подарки: часы с символикой̆ 75-летия Великой̆ Победы и книгу «Татарстан: все для фронта, все для Победы!».

По окончании мероприятия прокурор Татарстана отметил хорошую строевую подготовку личного состава ведомства, поздравил участников с успешным прохождением торжественным маршем и пожелал им дальнейших успехов в службе.