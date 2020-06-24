В Татарстане в ближайшие 10 дней будет наблюдаться высокий уровень УФ-излучения

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Гидрометцентр России предупредил об очень высоком индексе солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) на территории европейской части России и части азиатских регионов.

Как рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в ближайшие полторы недели УФ-индекс может достигать «высокого» и «осень высокого» значения. При «высоком» индексе ультрафиолета при выходе на солнце необходимо пользоваться солнцезащитными кремами, избегать солнечных лучей в полдень и защищать кожу под одеждой.

Вильфанд объяснил, что сейчас солнце находится максимально низко к Земле. Это связано с периодом летнего солнцестояния, который продлится еще десять дней.

«Высокий» уровень УФ-индекса будет на всей территории Центрального федерального округа, в том числе, на территории Татарстана.

Ранее сотрудники госинспекции по маломерным судам Татарстана допустили к эксплуатации шесть пляжей, в том числе один около детского оздоровительного лагеря.

