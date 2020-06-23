Сбербанк в Татарстане начал принимать оплату услуг связи и ЖКХ на кассах сельских магазинов

У жителей малонаселенных пунктов Татарстана появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ на кассах продуктовых магазинов. Сбербанк в более чем 50 торговых точках удаленных районов начал принимать платежи за услуги ЖКХ, стационарной связи и другие услуги.

Прием платежей через онлайн-кассу магазинов доступен в Нижнекамском, Муслюмовском, Сармановском, Кукморском и других районах республики. География подключения торговых точек к новой услуге ежедневно расширяется.

Прием платежей производится с помощью чтения штрих-кода с квитанции оплаты услуг или выбора получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Клиенту в подтверждение факта оплаты выдается чек, аналогичный чеку в офисах банка. Комиссия за прием платежа равна комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Для обеспечения доступности финансовых услуг в удаленных и малонаселенных пунктах Татарстана Сбербанк разработал уникальное решение по приему платежей через онлайн-кассу. Новый сервис запущен в первую очередь в тех сельских магазинах, которые уже сейчас выдают наличные с банковских карт».

ПАО Сбербанк



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк