NASA заметило огромное облако пыли над Атлантическим океаном

В NASA обратили внимание на снимки со спутников и пришли к выводу, что над Атлантикой летит огромное пылевое облако. Оно может достигнуть берегов Америки.



Облако образовалось на территории пустыни Сахара, пишет «Популярная Механика». Спутник Suomi NPP наблюдает за ним с 13 июня.

Площадь облака составила около 3 000 кв.м. Два дня назад оно уже достигло Малых Антильских островов.

Недавно ученые Университета Шейха Анта Диопа (Сенегал) и Пенсильванского университета (США) выяснили, что эта пыль может приносить множество болезнетворных бактерий.

Эти бактерии могут добираться до Карибских островов, Юго-Восточной части США, Бразилии и Европы.