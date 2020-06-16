Минздрав РТ: врачи больницы № 5 Челнов обеспечены защитными костюмами и средствами индивидуальной защиты

Все медицинские работники городской больницы №5 обеспечены защитными костюмами и средствами индивидуальной защиты, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

На сегодняшний день в запасе имеется 310 костюмов, количество комплектов защитной одежды постоянно пополняется.

Как уточнили в ведомстве, в отделении реанимации горбольницы №5 есть и всегда были четыре аппарата ИВЛ. Их сейчас хватает для обеспечения потребностей населения.

В «красной зоне» работают 38 врачей в три смены, медицинских сестер — 124, а также младший персонал и другие сотрудники. Госпитализированы 257 человек.

За последние сутки в Татарстане подтвердились 43 новых случая COVID-19, из них один — завозной, 42 — контактные.

