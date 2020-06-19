Казанцы ударили дачей и рыбалкой по коронавирусному карантину

Вместо купальников и чемоданов казанцы закупают к отпуску качели и удочки

Аналитики «Авито» сообщают, что этим летом в разы вырос спрос на товары для дачи и активного туризма. Поскольку коронавирусная пандемия отрезала россиянам привычные турецкие и европейские курорты, они планируют отдых в родных пенатах. Судя по структуре спроса, наши соотечественники планируют ходить в походы, ловить рыбу и по максимуму обустраивать дачи.

Так, в Казани в 7 раз, по сравнению с прошлым годом, вырос спрос на дачные качели, в 3,6 раза чаще горожане ищут спальные мешки и в 2,4 раза усилили спрос на удочки. Спрос на палатки в столице Татарстана подскочил на 87%.

Рыбалка становится одним из самых бюджетных видов отдыха татарстанцев — на сайте объявлений в нашем регионе средняя удочка стоит 1 230 рублей. Правда, если прибавить сюда надувную лодку, то ловля рыбы стремительно переходит в разряд недешевых развлечений (около 45 тысяч в Казани придется выложить за комплект из лодки и удочки). Но даже с этим учетом казанцы на 32% чаще, чем в прошлом году, интересуются личным резиновым «кораблем».

Рыбалка становится одним из самых бюджетных видов отдыха татарстанцев

«В рюкзаке моем сало и спички»

В целом спрос на палатки в России вырос почти вдвое — на 94%, а на рюкзаки и спальники — примерно на 33%.

Самыми заядлыми «палаточниками» оказались жители Екатеринбурга (+268%), Ижевска (+258%) и Челябинска (+248%). Желающие обрести в хозяйстве походный рюкзак сконцентрировались в Волгограде, Саратове и Воронеже (там спрос на этот товар вырос вдвое и больше).

Что приятно, с прошлого года цены на «туристический комплект» не особенно изменились: палатка в среднем по стране стоит 8 190 рублей, рюкзак — 2 810, спальный мешок — 4 050.

Спрос на удочки по стране вырос на 250%. И даже надувные лодки, которые в среднем стоят больше 35 тысяч, ищут в полтора раза чаще.

Любителям загара: кусочек «турецкого пляжа» на родной даче

Чтобы превратить свою дачу в идиллический уголок для загара, среднестатистическому россиянину нужно будет выложить около 52 тысяч рублей. Дороже всего обойдутся качели (причем в России спрос на них увеличился в 3,5 раза) — 17 840 рублей в среднем по стране, но в Казани — 12 120 (видимо, поэтому казанцы усилили интенсивность поиска качелей в семь раз).

Бассейн среднему казанцу обойдется в 11 980 рублей. Фото diy.obi.ru

Вдвое популярнее, чем в прошлом году, стали бассейны, гамаки и лежаки. Бассейн среднему казанцу обойдется в 11 980 рублей. «Лайт»-вариант — гамак: 2 350 рублей — и можно спокойно покачиваться, загорая на теплом летнем солнце.



Людмила Губаева