Банк ЗЕНИТ открыл мини-офис в Нижнекамске

Банк ЗЕНИТ открыл мини-офис в Нижнекамске в непосредственной близости от жилого комплекса и торгового центра «СитиЦентр» по адресу: ул. Корабельная, д. 44. В мероприятии приняли участие руководитель бизнес-направления «Нефтегазопереработка» ПАО «Татнефть», генеральный директор АО «ТАНЕКО» Илшат Салахов и заместитель директора БЦ «Татарстан» Рамиль Мусин.

«Мы прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов и приняли решение об открытии дополнительного офиса Банка ЗЕНИТ в непосредственной близости к ним. В этом районе города идет интенсивная застройка многоквартирными домами, реализуемая в том числе по программе социальной ипотеки Республики Татарстан. Основными жителями станут сотрудники ГК «Татнефть» и других предприятий. Уверен, что наши клиенты, а в Нижнекамске их более 30 тысяч, по достоинству оценят качественный сервис и разнообразие банковских продуктов», — отметил Рамиль Мусин.

В новом офисе «Кама/16» представлен полный спектр услуг для физических лиц. Как и в классических офисах, обслуживание клиентов производится в индивидуальных зонах. Помимо открытия счетов, вкладов, выдачи дебетовых и кредитных карт, посетителям доступны услуги потребительского кредитования и ипотеки, оплата услуг ЖКХ без комиссии и многое другое. Все операции с наличными клиенты осуществляют самостоятельно через терминал и банкомат.

Один из ключевых приоритетов банка — развитие дистанционных каналов обслуживания. В новых офисах менеджеры помогают установить мобильное приложение «Зенит Онлайн 2.0» и обучают клиентов самостоятельно проводить операции. Так, например, пользователям приложения доступны подача заявки на кредит, реструктуризацию и кредитные каникулы, открытие вкладов с повышенными процентными ставками и накопительных счетов, а также оплата услуг сотовых операторов, ЖКХ, штрафов, налогов, в том числе по QR-кодам.

«На нижнекамских предприятиях группы «Татнефть» работают более 13 тысяч человек. Многие из них являются клиентами банка ЗЕНИТ. Мы очень рады, что руководство банка решило поддержать инициативу предприятий компании «Татнефть» в г. Нижнекамске, и сегодня мы присутствуем на открытии нового современного офиса, в котором клиентам будут доступны все известные цифровые технологии, — отметил Илшат Салахов. — Банк ЗЕНИТ является нашим давним и надежным партнером. Уверен, что с открытием дополнительного офиса позиции банка ЗЕНИТ на рынке услуг укрепятся, а сотрудникам группы «Татнефть» станет удобнее и проще взаимодействовать с банком по всем вопросам».

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»