Банк ЗЕНИТ открыл мини-офис в Нижнекамске
Банк ЗЕНИТ открыл мини-офис в Нижнекамске в непосредственной близости от жилого комплекса и торгового центра «СитиЦентр» по адресу: ул. Корабельная, д. 44. В мероприятии приняли участие руководитель бизнес-направления «Нефтегазопереработка» ПАО «Татнефть», генеральный директор АО «ТАНЕКО» Илшат Салахов и заместитель директора БЦ «Татарстан» Рамиль Мусин.
«Мы прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов и приняли решение об открытии дополнительного офиса Банка ЗЕНИТ в непосредственной близости к ним. В этом районе города идет интенсивная застройка многоквартирными домами, реализуемая в том числе по программе социальной ипотеки Республики Татарстан. Основными жителями станут сотрудники ГК «Татнефть» и других предприятий. Уверен, что наши клиенты, а в Нижнекамске их более 30 тысяч, по достоинству оценят качественный сервис и разнообразие банковских продуктов», — отметил Рамиль Мусин.
В новом офисе «Кама/16» представлен полный спектр услуг для физических лиц. Как и в классических офисах, обслуживание клиентов производится в индивидуальных зонах. Помимо открытия счетов, вкладов, выдачи дебетовых и кредитных карт, посетителям доступны услуги потребительского кредитования и ипотеки, оплата услуг ЖКХ без комиссии и многое другое. Все операции с наличными клиенты осуществляют самостоятельно через терминал и банкомат.
Один из ключевых приоритетов банка — развитие дистанционных каналов обслуживания. В новых офисах менеджеры помогают установить мобильное приложение «Зенит Онлайн 2.0» и обучают клиентов самостоятельно проводить операции. Так, например, пользователям приложения доступны подача заявки на кредит, реструктуризацию и кредитные каникулы, открытие вкладов с повышенными процентными ставками и накопительных счетов, а также оплата услуг сотовых операторов, ЖКХ, штрафов, налогов, в том числе по QR-кодам.
«На нижнекамских предприятиях группы «Татнефть» работают более 13 тысяч человек. Многие из них являются клиентами банка ЗЕНИТ. Мы очень рады, что руководство банка решило поддержать инициативу предприятий компании «Татнефть» в г. Нижнекамске, и сегодня мы присутствуем на открытии нового современного офиса, в котором клиентам будут доступны все известные цифровые технологии, — отметил Илшат Салахов. — Банк ЗЕНИТ является нашим давним и надежным партнером. Уверен, что с открытием дополнительного офиса позиции банка ЗЕНИТ на рынке услуг укрепятся, а сотрудникам группы «Татнефть» станет удобнее и проще взаимодействовать с банком по всем вопросам».
Справка
ПАО «Банк ЗЕНИТ» образованo в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX (Эксперт РА)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО ННПФ «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».
АО «ТАНЕКО» — современное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, имеющее стратегическое значение для развития экономики Татарстана. Является дочерним предприятием компании «Татнефть».
В настоящее время АО «ТАНЕКО» работает на уровне лучших мировых предприятий отрасли: глубина переработки составляет 99%, выход светлых нефтепродуктов — стабильно выше 80%. В ассортименте нефтеперерабатывающего комплекса порядка 20 видов высококачественной и востребованной продукции: автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98, премиальный TANECO — 100 Евро-5, соответствующие требованиям двигателей Евро-6; дизельное топливо «Евро-5», которое по цетановому числу является лучшим в России и соответствует требованиям двигателей Евро-6; авиационный керосин марок РТ, ТС-1, ДЖЕТ А-1; высокотехнологичные базовые масла II и III групп и смазочные материалы на их основе для всех направлений промышленности.
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