Минниханов передаст медикам Татарстана машины скорой помощи

Президент Татарстана Рустам Минниханов передаст медикам ключи от машин скорой помощи. Об этом во время брифинга сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Она напомнила, что на этой неделе медработники отметят профессиональный праздник. Поэтому Минниханов посетит научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины КФУ, осмотрит поликлинический блок, отделение нейрореабилитации.

«Планируется передача порядка двух десятков машин скорой помощи. Это один из востребованных видов поддержки, которую благодаря президенту РФ, федеральному правительству регионы получают, в том числе республика. Рустам Нургалиевич планирует передать ключи для районных станций скорой помощи и встретится с представителями медицинской общественности, с ветеранами и ныне работающими сотрудниками медицинской отрасли», — сообщила спикер.

По словам Галимовой, из-за особых санитарно-эпидемиологических условий провести традиционные масштабные мероприятия с участием и с приглашением большого количества медработников не представляется возможным.

«Тем не менее президент считает важным для себя лично поздравить в этот день, поощрить представителей этой отрасли, на чьих плечах в самое непростое время лежит, пожалуй, одна из самых важных задач», — сказала она.

Ранее Главному управлению МЧС России по Татарстану были переданы ключи от 33 пожарных и специальных автомобилей.

