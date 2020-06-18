Указ о голосовании по поправкам в Конституцию оспорен в Верховном суде

Верховный суд РФ зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ Владимира Путина о проведении голосования 1 июля. Пока иск не принят к производству.

Как сообщает «Интерфакс», заявление об оспаривании указа президента РФ от «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» поступило от Геннадия Рудяка. Иск передан на рассмотрение судье.

Административным ответчиком по делу заявлен президент России.

Ранее Владимир Путин одобрил голосование по Конституции 1 июля. Он заявил, что «с юридической точки зрения дата является безупречной».



Отметим, что это не первый случай, когда решение президента хотят оспорить в суде. В мае бывший глава Чувашии подал иск в Верховный суд России на президента Владимира Путина, оспаривая свое увольнение.

