Турчак и Воробьев предложили Госдуме снять запрет на приватизацию земель национальных парков

Вице-спикеры Совета Федерации Юрий Воробьев и Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, который позволит приватизировать земли национальных парков. Пока речь идет об участках в границах населенных пунктов, расположенных в нацпарках.

«Предоставление на территориях национальных парков земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, указанных в пункте 2.1 статьи 12 настоящего Федерального закона», — говорится в проекте закона, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.

Ранее Воробьев отмечал, что сегодняшнее законодательство ущемляет права тех, кто живет прямо на территории нацпарков. Люди не могут возделывать огороды или строить дома, а региональные власти и органы местного самоуправления не могут осуществить социально-экономические программы, указывал сенатор.