В ТПП Татарстана подали около 6 тысяч заявок на подтверждение форс-мажора

Татарстанские предприниматели подали 5 893 заявки на подтверждение форс-мажорной ситуации, рассказал зампред торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев.

«На нашем сайте мы открыли специальный вкладыш, на котором прописали возможности подачи заявки в электронном виде. На сегодняшний день заявок по подтверждению форс-мажора у нас около шести тысяч», — заявил Николаев на круглом столе онлайн-выставки «ВолгаСтройЭкспо».

Палата провела уже более 2 тысяч проверок. Выдано уже 410 подтверждений.

Наиболее проблемным вопросом, с которым предприниматели обращаются в ТПП, является аренда. В этом плане самая сложная ситуация с торговыми центрами, поделился Николаев.

Также часто обращались с вопросами о кредитовании, лизинге и проблемами с поставщиками.