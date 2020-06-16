Робот-собака Boston Dynamics начал продаваться за 5 млн рублей — изначально его создавали только для военных

Компания Boston Dynmics сообщила, что четвероногого робота Spot теперь может приобрести любая американская компания, а не только избранные организации.

Стоимость робота составляет $74,5 тыс. или 5,2 млн рублей. Срок поставки составляет 6—8 недель.

Также вместе с роботом можно приобрести дополнительные датчики и вычислительные блоки.

Робот имеет четыре ноги, которые приводятся в движение электромоторами, множество визуальных датчиков со всех четырех сторон, а также адаптер на спине, на который можно закрепить роборуку или любое стороннее оборудование.

Отметим, что Boston Dynamics изначально разрабатывала четвероногих роботов для военных. Создатели предполагали, что именно такая конструкция сделает их более практичными во время операции на неровном рельефе, например, в горах. Но после его испытаний от разработки отказались. Spot — это первый коммерческий робот Boston Dynamics, текущая версия которого была представлена в 2017 году (тогда она называлась SpotMini).