В Нижнекамске ушел из жизни первый абсолютный батыр Махиян Фардиев

В Нижнекамске скончался на 82-ом году жизни первый абсолютный батыр городского Сабантуя 1965 года Махиян Фардиев.

Махиян Фардиевич каждый год принимал активное участие в подготовке и проведении Сабантуя в Нижнекамске.

Он родился 5 ноября 1938 года в селе Красная Кадка, с детства увлекался национальной борьбой, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



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