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В Нижнекамске ушел из жизни первый абсолютный батыр Махиян Фардиев

21:50, 16.06.2020
В Нижнекамске ушел из жизни первый абсолютный батыр Махиян Фардиев
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске скончался на 82-ом году жизни первый абсолютный батыр городского Сабантуя 1965 года Махиян Фардиев.

Махиян Фардиевич каждый год принимал активное участие в подготовке и проведении Сабантуя в Нижнекамске.

Он родился 5 ноября 1938 года в селе Красная Кадка, с детства увлекался национальной борьбой, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

14 июня в Москве на 84-м году жизни ушел из жизни бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вооружению, генерал-полковник в отставке, уроженец Татарстана Абрек Идрисович Аюпов. Он умер от пневмонии, спровоцированной COVID-19.

Общество Татарстан
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