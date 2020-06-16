В США в июле возобновят смертную казнь

В США после 20-летнего перерыва в середине июля планируют вернуть смертную казнь.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на сайт министерства юстиции США, генпрокурор страны Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем назначить даты приведения в исполнение смертной казни для четверых заключенных. Они осуждены за убийство, двое из них — за изнасилование детей.

Генеральный прокурор США подчеркнул, что все приговоренные к смерти прошли через полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией.

Исполнение смертной казни заключенных состоится 13, 15, 17 июля и 28 августа.

Казнят осужденных при помощи препарата, который уже применяется в трех штатах (Джорджия, Миссури и Техас). При приеме этого препарата в больших дозах смерть наступает от остановки дыхания.

В феврале в Китае ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.

