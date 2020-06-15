Жители Татарстана могут выбрать участок для голосования по поправкам с помощью МФЦ — видео
Жители Татарстана могут выбрать участок для голосования по поправкам в Конституцию с помощью МФЦ, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Для этого нужно получить «открепительный талон». Так сделала и Лилия Мухлисова. Девушка прописана в Черемшанском районе, однако последние несколько лет живет и работает в Казани. Поэтому она обратилась в МФЦ и выбрала участок, расположенный на проспекте Победы.
Процедура занимает всего несколько минут. Сотрудники центра вбивают все необходимые данные в компьютер и интересуются, на каком участке хотел бы проголосовать гражданин.
Выбрали удобный для себя участок уже 300 человек. В МФЦ предупреждают, что заявление на выбор участка принимают до 21 июня. В этот воскресный день офисы будут работать до 2-х часов для оказания этой услуги.
Также выбрать удобный для себя участок можно на сайте госуслуг или через территориальную избирательную комиссию.
Ранее в ЦИК Татарстана рассказали, как будет проходить процедура бесконтактного голосования по поправкам в Конституцию.
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