Жители Татарстана могут выбрать участок для голосования по поправкам с помощью МФЦ — видео

Фото: скриншот

Жители Татарстана могут выбрать участок для голосования по поправкам в Конституцию с помощью МФЦ, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Для этого нужно получить «открепительный талон». Так сделала и Лилия Мухлисова. Девушка прописана в Черемшанском районе, однако последние несколько лет живет и работает в Казани. Поэтому она обратилась в МФЦ и выбрала участок, расположенный на проспекте Победы.

Процедура занимает всего несколько минут. Сотрудники центра вбивают все необходимые данные в компьютер и интересуются, на каком участке хотел бы проголосовать гражданин.



Выбрали удобный для себя участок уже 300 человек. В МФЦ предупреждают, что заявление на выбор участка принимают до 21 июня. В этот воскресный день офисы будут работать до 2-х часов для оказания этой услуги.

Также выбрать удобный для себя участок можно на сайте госуслуг или через территориальную избирательную комиссию.

Ранее в ЦИК Татарстана рассказали, как будет проходить процедура бесконтактного голосования по поправкам в Конституцию.

