Канал Nickelodeon назвал Спанч Боба представителем ЛГБТ

Канал Nickelodeon 13 июня опубликовал твит с ЛГБТ-героями, среди которых оказался Спанч Боб. Ранее об ориентации Губки Боба не сообщалось. Помимо Спанч Боба, в публикации Nickelodeon есть актер Майкл Коэн и Корра, героиня мультсериалов «Легенда о Корре» и «Аватар».

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month (: by @ramzymasri ) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на твит. Часть поклонников мультфильма отметила, что они не удивлены. «Спанч Боб гей? В смысле, у него с Патриком даже был ребенок», — написал некто Cowboy Bebop.

Многих пользователей новость разочаровала. «Я смотрел «Спанч Боба», когда был ребенком. Я никогда не задумывался о том, гей он или натурал. Я никогда не думал о нем в сексуальном контексте. Почему? Потому что я был ребенком, смотрел детский мультик. Потому что он ГУБКА», — пишет @jamestulp.

I watched Spongebob when I was a kid.



Never once did I consider him gay or straight.



Never once did I consider there was anything sexual about him at all.



Why?



Because I was a child, watching a children's show, AND HE'S A SPONGE.