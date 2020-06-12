Роспотребнадзор запретил класть на весы продукты без упаковки и продавать арбузы частями

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, правила будут действовать до 1 января 2031 года.

Так, рыбные магазины не смогут размещаться в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям. Уровни шума в торговых залах должны будут соответствовать требованиям, предъявляемым к уровням шума в жилых помещениях.

Роспотребнадзор запретил продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать товары без упаковки, а также продавать яйца в отделах, реализующих товары, не упакованные производителем, готовые к употреблению, и выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару.

В торговых объектах, где используются контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, должны быть созданы условия для их обработки и хранения.

Также над торговыми точками под открытым небом нужно будет устанавливать навесы для защиты товаров от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. В палатках Роспотребнадзор требует устанавливать раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны будут размещаться в местах, где есть туалет в пешей доступности от рабочего места.

Кроме того, Роспотребнадзор запретил продажу бахчевых культур частями и с надрезами.