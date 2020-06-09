Регионам предложили расширить пляжи для социального дистанцирования

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В МЧС рекомендовали властям в регионах расширить пляжи и места купания. Это должно способствовать борьбе с коронавирусом в условиях пандемии.

В ведомстве обращают внимание на запрет выезда за границу. Это приведет к росту числа отдыхающих на местных пляжах. При этом пляжам придется сократить количество посетителей из-за необходимости сохранять дистанцию в 1,5—2 метра.

«В таких условиях ведомство предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих. При этом арендаторам территорий необходимо оборудовать дополнительные спасательные посты», — цитирует сообщение ТАСС.

Россиян же спасатели призвали не отдыхать на стихийных пляжах. Угрозой служит не только COVID-19, но и неочищенное дно водоема, а также отсутствие спасательного поста.