В Татарстане только 37 пожилых людей обрели приемную семью

В Татарстане с 2016 года всего 37 семей стали участниками проекта «Приемная семья для пожилого человека». Обязательное условие — отсутствие родственных связей. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в рамках прямого эфира.



Проживание пожилого человека в семье — это хорошая альтернатива дому престарелых. Выплаты от государства приютившим семьям максимально достигают 8 тыс. рублей в месяц и зависят от степени утраты здоровья человека.

Зарипова также объявила, что в Татарстане возобновят работу социальные сиделки. Реализация этого пилотного для Татарстана проекта была приостановлена на время пандемии коронавируса, чтобы не подвергать риску заражения наиболее уязвимую категорию 65+.