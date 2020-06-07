В ЯНАО татарстанца ложно обвинили в похищении собственного сына

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В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) после сообщений в соцсетях о пропаже 9-летнего мальчика, организовали поисковую операцию. Однако ребенка нашли с отцом, который живет в Татарстане.

Житель Уруссу утверждает, что не похищал ребенка, родительских прав не лишен и всего лишь пригласил мальчика погулять, передает «Вести — Ямал».

«Мы с ним мило поговорили, прогулялись до моей квартиры, где я снимал. Поговорили и пришли к решению, что он очень соскучился, и мы хотим все-таки доехать до Татарстана, хорошо отдохнуть, лето провести», — объяснил отец мальчика.