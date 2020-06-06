«Казаньоргсинтез» направляет полмиллиарда рублей в год на природоохранные мероприятия

ПАО «Казаньоргсинтез» выделяет большие средства на природоохранные мероприятия — порядка полумиллиарда рублей ежегодно. Этот год не стал исключением, в 2020-м на заводе также реализуют ряд экологических проектов. В частности, на заводе ПППНД пройдет модернизация реактора «В«с внедрением блока рекуперации газов — их будут не сжигать, а возвращать в технологический процесс. Аналогично были модернизированы реакторы «А» и «С».



Кроме того, на предприятии завершается строительство нового блока водоподготовки производительностью 40 тыс. кубометров/сутки, будет внедрена уникальная система очистки воды. Параллельно ведутся работы по ремонту внешнего канализационного коллектора. Его общая протяженность составляет 14 045 метров.

Ранее «Реальное время» писало, как президент Татарстана ознакомился с одним из самых масштабных экологических проектов ПАО «Казаньоргсинтез» и Группы ТАИФ — восстановленным лесопарком «Лебяжье».

