ФСБ и МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сотрудники ФСБ и МВД организовали обыски в офисе АО «Российская венчурная компания» (РВК). Также правоохранители нагрянули в дом гендиректора компании Александра Повалко.

По предварительным данным, следствие считает руководство компании причастным к махинациям. Как пишет со ссылкой на источники «Коммерсант», руководители могли вкладывать деньги в личные проекты.

По информации «Ведомостей», в деле пока фигурирует сумма в $600 тысяч. Однако она может вырасти до $3 млн.

В РВК отметили, что следователи интересуются сделками за 2012—2016 годы.