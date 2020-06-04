СМИ сообщили о задержании гендиректора «Российской венчурной компании»

В Москве задержали гендиректора АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александра Повалко.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, Повалко задержали на 48 часов.

3 июня сотрудники ФСБ и МВД организовали обыски в офисе АО «Российская венчурная компания» (РВК). Также правоохранители нагрянули в дом гендиректора компании Александра Повалко.

Согласно предварительным данным, следствие считает руководство компании причастным к махинациям. По данным СМИ, речь идет о необоснованном выделении инвестиций в $600 тыс. «на проект, который себя не оправдал». При этом отмечается, что сумма ущерба может вырасти до $3 млн.

