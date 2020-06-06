Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка

Президента Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем русского языка и 221-й годовщиной со дня рождения Александра Пушкина.

«Русский язык — государственный язык Российской Федерации — исторически сыграл определяющую роль в формировании общего цивилизационного пространства нашей многонациональной державы. В процессе многовекового взаимодействия с тюркскими, финно-угорскими и другими языками коренных народов России, он вобрал в себя яркую, неповторимую палитру значений и смыслов, став языком культурного диалога и межнационального общения», — говорится в обращении президента Татарстана.

По его словам, Пушкин вознес русский язык на недосягаемые литературные высоты. Его творчество оказало сильное влияние на многих ярких представителей национальных культур. «Классик татарской литературы Габдулла Тукай считал Александра Сергеевича одним из своих учителей», — сказал Минниханов.

Он посетовал, что из-за пандемии коронавируса мероприятия, приуроченные к празднику, пройдут в онлайн-формате. Минниханов надеется, что это не омрачит позитивный настрой. «Примером в этом отношении может служить и сам Александр Сергеевич, чье вынужденное пребывание во время карантина в селе Болдино стало самым насыщенным периодом его бессмертного творчества», — заключил президент Татарстана.