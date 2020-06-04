В Госдуме прокомментировали подготовку США санкций по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил внесение в сенат США законопроекта о санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, подобная политика США противоречит законам рыночной экономики.

«США не имеют никакого отношения к этому договору… Они (США. — ред.) пропагандируют демократию и рыночные отношения… В данной ситуации мы видим совершенно противоположное: идет война с рыночными отношениями», — передает его слова RT.

Также Ананских подчеркнул, что попытки США влиять на коммерческие отношения между другими странами вызывают обратный эффект. По мнению депутата, это будет продолжаться по мере того, как Америка будет пытаться оказать влияние там, где не являются стороной договора.

Сегодня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». В документе предлагается наказать компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, которые работают на трубопроводе. Также санкции грозят фирмам, которые проводят испытания, инспекции и сертификацию участников строительства.