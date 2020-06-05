Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, порывистый ветер и до +23 градусов

В пятницу, 5 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем временами дождь, в отдельных районах возможна гроза.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами сильный порывами 15—20 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +19°С до +24°С. В Казани воздух прогреется от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах метеорологи прогнозируют от +19°С до +22°С.

