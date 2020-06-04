«Уфа» завершила первый тренировочный сбор

«Уфа» завершила работу на тренировочном сборе в челябинском городе Аша. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. В последний день сбора команда провела три тайма двустороннего матча по 20 минут с короткими перерывами.

«На этом программа учебно-тренировочных сборов в Аше завершена. Наша команда готовится к отъезду домой в Уфу, где получит два дня выходных, — говорится в сообщении клуба.

Следующий этап подготовки команды начнется с 7 июня в Уфе. В столице Башкирии к тренировкам присоединятся иностранные футболисты, которые пропустили первый сбор уфимцев.

Перед тем, как приступить к тренировкам, все игроки «Уфы» заново сдадут тест на коронавирус.

Напомним, РФС объявил о возобновлении сезона РПЛ начиная с 21 июня. Свой первый матч после длительного перерыва уфимцы проведут дома против «Тамбова». Ожидается, что игра состоится 21 июня в 15:00 по мск.