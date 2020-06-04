В Татарстане бывшая опекунша похитила у девочки-инвалида 1,3 млн рублей

Прокуратура Тюлячинского района добивается уголовного преследования экс-опекуна ребенка-инвалида в связи с кражей ее денежных накоплений на сумму 1,3 млн рублей.

Сотрудники ведомства установили, что 40-летняя местная жительница, являясь бывшим опекуном несовершеннолетней, под предлогом помощи с документами изготовила от имени девочки нотариальную доверенность.

После этого женщина похитила с банковского счета девочки пенсионные начисления по инвалидности на общую сумму 1,3 млн рублей.

В результате прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании бывшего опекуна несовершеннолетней, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



В Зеленодольске следователи заподозрили местных чиновников в халатности. По версии следствия, в 2009—2020 годах семьи района, в которых воспитываются дети-инвалиды, не получили жилье из-за чиновников исполкома.

