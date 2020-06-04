Анонс серии онлайн-интервью с чрезвычайными и полномочными послами стран ОИС в России и бизнес-сообществом

8 июня в 15.00 Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан запускает серию онлайн-интервью с чрезвычайными и полномочными послами стран ОИС в России и представителями бизнеса на тему: «Воздействие коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику стран ОИС (G-to-B)».

«Последствия эпидемии коронавируса для мировой и российской экономики, без сомнений, очевидны. Все крупнейшие страны уже определили стратегии противодействия сложившимся трудностям. Сейчас как никогда необходимо поддерживать друг друга и обмениваться опытом. Саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» — это не только ежегодные три дня интенсивной работы, а круглогодичная площадка сотрудничества российских регионов со странами исламского мира, которая в сложившихся условиях обретает новую роль. Сегодня на фоне так называемой «инфодемии» меняется стиль потребления информации — кратно возрастает необходимость в достоверности распространяемых сведений. Мы предлагаем друзьям и участникам саммита прошлых лет получить информацию из первых уст. Благодарим уважаемых послов за участие и приглашаем всех лиц, заинтересованных в стабилизации экономического положения и укрепления взаимодействия с исламскими государствами, присоединиться к трансляции», — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Ильгизовна Минуллина.

Первый вебизод откроет господин Мохамад Вахид Суприяди, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в России. В этом году Россия и Индонезия отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Знаменательная дата — прекрасная возможность не только подвести итоги совместно пройденного пути, но и наметить планы на будущее.

В рамках вебинара стороны обсудят экономическое развитие стран на фоне коронавирусной инфекции COVID-19, принимаемые меры поддержки бизнеса в существующих условиях, наиболее востребованные специальности и многое другое.

Участие в мероприятии бесплатное, трансляция пройдет на английском языке на инвестиционном портале Татарстана: http://invest.tatarstan.ru.