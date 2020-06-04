«Коркунов» присоединился к акции Black lives matter двусмысленной фотографией с символом ККК

Фото: скриншот

Маркетологи производителя шоколада «Коркунов» выложили неоднозначное фото в официальный Instagram компании. Они решили принять участие в акции за права афроамериканцев, разместив снимок своего темного шоколода с хештегом #blacklivesmatter.

Однако на снимке при этом были сфотографированы три плитки шоколада с фирменной буквой K на упаковке. В итоге они сложились в ККК, что в сегодняшней культуре однозначно трактуется как символ расисткой организации «Ку-клукс-клан», известной с 19 века. В 2014 году одна из брошюр об истории этого общества была включена в список экстремистских материалов Минюста РФ.

Снимок уже удален из сторис компании.

Напомним, с прошлой недели в США идут масштабные протесты, вызванные смертью чернокожего подозреваемого при задержании. Полицейские задушили афроамериканца Джорджа Флойда, надавив на его шею коленом и удерживая его в таком положении более 8 минут. В итоге протесты против полицейского насилия превратились в массовые беспорядки.