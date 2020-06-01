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Происшествия

В Елабуге сотрудники полиции без перчаток задержали девушку за их отсутствие

09:14, 01.06.2020 1
В Елабуге сотрудники полиции без перчаток задержали девушку за их отсутствие
Фото: скриншот

В Елабуге сотрудники полиции задержали в парке девушку за отсутствие перчаток. На самих полицейских перчаток тоже не было. Видео задержания опубликовали в группе «Набережные Челны Life».

Судя по видео, сотрудники полиции задержали девушку и повели ее к служебной машине. Девушка стала сопротивляться и кричать, чтобы ее не трогали. В это время ее подруга снимала видео и комментировала действия полицейских.

«Вы задерживаете Биктемирову Екатерину Маратовну. Вы без перчаток, вы только в масках и закрываете ее в наручниках», — говорит за кадром женский голос.

В это время задержанная уже лежит на заднем сидении авто и пинает ногами полицейского.

В комментариях автор поста Зухра Кузнецова уточнила, что задержание произошло во время прогулки в парке. «В Елабуге везде рейды, штрафы собирают», — написала она.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:28
    Пусть подаст иск в ЕСП, они покушались на её здоровье.
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