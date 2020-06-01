В Елабуге сотрудники полиции без перчаток задержали девушку за их отсутствие

Фото: скриншот

В Елабуге сотрудники полиции задержали в парке девушку за отсутствие перчаток. На самих полицейских перчаток тоже не было. Видео задержания опубликовали в группе «Набережные Челны Life».



Судя по видео, сотрудники полиции задержали девушку и повели ее к служебной машине. Девушка стала сопротивляться и кричать, чтобы ее не трогали. В это время ее подруга снимала видео и комментировала действия полицейских.

«Вы задерживаете Биктемирову Екатерину Маратовну. Вы без перчаток, вы только в масках и закрываете ее в наручниках», — говорит за кадром женский голос.

В это время задержанная уже лежит на заднем сидении авто и пинает ногами полицейского.

В комментариях автор поста Зухра Кузнецова уточнила, что задержание произошло во время прогулки в парке. «В Елабуге везде рейды, штрафы собирают», — написала она.