В Минпромторге спрогнозировали снижение запасов необходимых товаров в российских магазинах

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о снижении запасов необходимых товаров у российских торговых сетей из-за снижения потребительского спроса. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

Запасы некоторых товаров длительного хранения ретейлеры создали на два-четыре месяца, «то есть коллеги даже чуть-чуть перестарались», констатировал Мантуров. По его словам, постоянно пополняются и запасы товаров с меньшим сроком хранения — например, мясной продукции, овощей.

Также Мантуров отметил, что количество визитов покупателей в магазины значительно снизилось по сравнению с мартом, когда наблюдался ажиотажный спрос, однако вырос средний чек покупок.

Министр экономики Татарстана ранее констатировал, что в Татарстане проблема с нехваткой продуктов и товаров решена.