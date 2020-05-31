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В Казани мужчину, который упал с дерева, доставили в больницу

14:57, 31.05.2020
В Казани мужчину, который упал с дерева, доставили в больницу
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Казани мужчину, которого спасатели больше 10 часов уговаривали спуститься дерева высотой с 9-этажный дом, доставили в седьмую больницу.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по РТ, медики увезли его в медучреждение для дальнейшего осмотра.

Парень просидел на дереве примерно с часу ночи. Все это время спасатели уговаривали его спуститься вниз. Позже мужчина все таки спрыгнул, но упал рядом с растянутым тентом. Видео падения опубликовали в соцсетях.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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