Погибшего в Актанышском районе РТ ребенка мать отпустила кататься в половине двенадцатого ночи

Фото: Реальное время

Шестилетний ребенок, тело которого нашли сегодня в прибрежной зоне дамбы «Актанышские пруды», отправился гулять в половине двенадцатого ночи. Об этом «Реальному времени» рассказали в прокуратуре РТ.

Сейчас ведомство проверяет работу компетентных органов на предмет полноты и своевременности мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также родителей мальчика по поводу выполнения обязанностей по воспитанию ребенка.



«Ребенок выехал в 23.30 кататься на велосипеде. Мать не проконтролировала, отпустила. В таких случаях прокуратура выясняет, насколько благополучна была семья, и если неблагополучна, то даем оценку органам системы профилактики», — прокомментировал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Напомним, что в Актанышском районе Татарстана в прибрежной зоне дамбы «Актанышские пруды» найдено тело 6-летнего ребенка с рассечением затылочной части головы. Мать мальчика обратилась в полицию с заявление об исчезновении ребенка утром 31 мая. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

