В Татарстане отремонтирую мост через реку Сура за 55 млн рублей

Фото: Реальное время

В Татарстане отремонтирую мост через реку Сура на трассе М-7 «Волга». Тендер на проведение работ опубликован на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает Федеральное управление дорог Волго-Вятского региона федерального дорожного агенства. Начальная цена контракта составляет почти 55 млн рублей.

Согласно тендеру, будет проведен ремонт моста через реку Сура на км 582+300 (левый) автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, Чувашская Республика.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Татарстане планируют построить более 50 км региональных дорог, три путепровода и семь мостов. Кроме этого, будет проведен капитальный ремонт 238 км региональных дорог и четырех мостов.

