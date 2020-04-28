В Татарстане построят более 50 км региональных дорог, три путепровода и семь мостов

В 2020 году в Татарстане планируют построить более 50 км региональных дорог, три путепровода и семь мостов. Кроме этого, будет проведен капитальный ремонт 238 км региональных дорог и четырех мостов.

Как сообщил на брифинге в Доме правительства РТ министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, шесть сельских населенных пунктов будут обеспечены подъездами с твердым покрытием. Также продолжится реконструкция трассы М-7 на участке 735—771 км, передает пресс-служба президента РТ.

По словам министра, в этом году будет обустроено 30 подъездов к фермерским хозяйствам общей протяженностью около 30 км и отремонтировано 28 подъездных дорог к садовым обществам.

