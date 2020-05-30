На Дубравной строится крупнейшая мечеть в Казани

Фото: Рината Назметдинова

На перекрестке улиц Зорге и Дубравной строится самый большой после ставшего музеем «Кул-Шарифа» мусульманский храм Казани. Рабочие уже завершили возведение двухэтажного здания и купола мечети имени Габдрахима Утыз-Имяни, рассчитанной на тысячу с лишним человек. Полным ходом идет возведение минаретов и газификация объекта.



Как выяснило «Реальное время», общая стоимость его строительства оценивается в 140 млн рублей, 80 млн из которых уже собрано за счет пожертвований. Само строительство идет поэтапно, по мере накопления средств меценатов на счете, и может быть завершено уже весной 2021 года.



— Мечеть будет вмещать одновременно больше тысячи человек, это будет самая крупная мечеть Казани. Она не больше «Кул-Шарифа», они примерно одинаковы по размеру, но «Кул-Шариф» уже не мечеть, а музей. Новая же мечеть действительно станет самой крупной в городе, общая площадь составит около 4 тысяч квадратных метров, — рассказал «Реальному времени» второй имам мечети Габдрахима Утыз-Имяни Гарафи Каримов, также стоявший у истоков проекта.

Подробнее о проекте и его реализации в материале «Реального времени».

