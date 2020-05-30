Sony назвала дату презентации Playstation 5

Компания Sony анонсировала презентацию новой PlayStation 5. Мероприятие пройдет 4 июня в 23:00 мск.

По информации VentureBeat, компания не будет раскрывать многие детали новой PlayStation. Ожидается, что и стоимость новой модели оставят в секрете, поскольку Sony может удержать цену и время выхода на другую дату в связи с коронавирусом.

В начале мая аналитики выяснили, что во время самоизоляции в Татарстане выросли в шесть раз продажи игровых приставок. Самыми популярными моделями у геймеров оказались Playstation 4 Slim, Xbox One X 1TB + Star Wars и Xbox One S Digital.



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