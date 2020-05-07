AliExpress: в Татарстане продажи игровых приставок выросли в 6 раз

Аналитики AliExpress Россия и исследовательского агентства ResearchMe выяснили, чем занимаются в изоляции жители Татарстана. 47% опрошенных признались, что ищут острых ощущений с помощью девайсов. Продажи консолей выросли более чем в 6 раз. Среди приставок у геймеров в тренде Playstation 4 Slim, Xbox One X 1TB + Star Wars и Xbox One S Digital.

Частые перекусы вошли в привычку у 44% жителей региона. Готовить много им помогают блендеры, миксеры и кофемашины. 57% признались, что стали чаще использовать кухонную технику. Еще 44% респондентов восприняли изоляцию как шанс отоспаться.

По признанию 59% опрошенных, их отношение к покупкам не изменилось: тратить меньше они не стали, хотя и вынуждены были сменить офлайн-шопинг на виртуальный. А 28% и вовсе с головой погрузились в распродажи: заказывают доставку они теперь чаще. Среди покупок лидируют товары для красоты и здоровья и женская одежда (по 20%). На втором месте — смартфоны, мобильные аксессуары и товары для творчества — по 18%.

Есть те, кто тратит освободившееся время на физическую активность. 24% респондентов сообщили, что стали тренироваться усиленнее, 18% не забросили спорт и занимаются столько же. Стремясь сохранить форму, домашние спортсмены используют подручные средства (34%), гантели и гири (31%), коврики для йоги и другие фитнес-аксессуары (18%). Среди наиболее частых поисковых запросов в апреле фигурирует беговая дорожка (426).

Однако доля тех, кто отказался от физнагрузок, также высока — 19%. Эти респонденты погрузились в просмотры сериалов, кино и телепрограмм (44%). В результате спрос на телевизоры вырос на 11% в денежном и на 10% в штучном выражении.