В Татарстане при ДТП погибли три брата

Фото: МВД по РТ

В результате ДТП на 28 километре автодороги Казань — Ульяновск погибли три брата.

Инцидент произошел сегодня ночью. Один из братьев, 26-летний житель п. Малые Мими Кайбицкого района, за рулем автомобиля ВАЗ-21214 выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» под управлением 30-летнего жителя Пензы. В МВД по РТ отметили, что водитель отечественной легковушки никогда не получал водительского удостоверения.

В итоге помимо водителя скончались два его брата 1984 и 1990 годов рождения.