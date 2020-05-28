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Происшествия

В Татарстане при ДТП погибли три брата

11:22, 28.05.2020
В Татарстане при ДТП погибли три брата
Фото: МВД по РТ

В результате ДТП на 28 километре автодороги Казань — Ульяновск погибли три брата.

Инцидент произошел сегодня ночью. Один из братьев, 26-летний житель п. Малые Мими Кайбицкого района, за рулем автомобиля ВАЗ-21214 выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» под управлением 30-летнего жителя Пензы. В МВД по РТ отметили, что водитель отечественной легковушки никогда не получал водительского удостоверения.

В итоге помимо водителя скончались два его брата 1984 и 1990 годов рождения.

Происшествия Татарстан
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