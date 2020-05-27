В Москве три аптечные сети уже получили разрешение продавать лекарства через интернет
Росздравнадзор начал выдавать разрешения на торговлю медикаментами онлайн. Одними из первых их получили три крупные аптечные сети Москвы.
«27 мая территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области выданы первые разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. Разрешения выданы трем крупным аптечным сетям», — цитирует ТАСС ответ ведомства.
Напомним, в середине мая правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами. Через интернет можно заказать медикаменты, которые продаются без рецепта.ОбществоМедицина
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