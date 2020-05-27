В Москве три аптечные сети уже получили разрешение продавать лекарства через интернет

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Росздравнадзор начал выдавать разрешения на торговлю медикаментами онлайн. Одними из первых их получили три крупные аптечные сети Москвы.

«27 мая территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области выданы первые разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. Разрешения выданы трем крупным аптечным сетям», — цитирует ТАСС ответ ведомства.

Напомним, в середине мая правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами. Через интернет можно заказать медикаменты, которые продаются без рецепта.