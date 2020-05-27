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Правительство рассчитывает поднять пособие по безработице втрое

17:52, 27.05.2020 2
Правительство рассчитывает поднять пособие по безработице втрое

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости поднять пособие по безработице. Глава Минтруда Антон Котяков предложил увеличить минимальное пособие в три раза, до 4,5 тысячи рублей.

«Предлагаем поддержать категорию граждан, получающих минимальное пособие по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей. Также на данном этапе и на три месяца», — цитирует министра RT.

На совещании по вопросам занятости президент РФ Владимир Путин сообщил, что безработица в России достигла показателя в 1,9 млн человек. Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса рост безработицы не является неожиданным для власти.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:57
    а стипендии студентам поднимать не думают? Безработному 50 евро в месяц - это конечно не как в Европе - минимальная оплата в час 8.8 евро... у нас тут прожить лучше чем в Европе...комфортнее
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  • Анонимно 17:59
    Вы гражданам защиту обещали,
    А получился форменный скандал!…
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