Правительство рассчитывает поднять пособие по безработице втрое

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости поднять пособие по безработице. Глава Минтруда Антон Котяков предложил увеличить минимальное пособие в три раза, до 4,5 тысячи рублей.

«Предлагаем поддержать категорию граждан, получающих минимальное пособие по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей. Также на данном этапе и на три месяца», — цитирует министра RT.

На совещании по вопросам занятости президент РФ Владимир Путин сообщил, что безработица в России достигла показателя в 1,9 млн человек. Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса рост безработицы не является неожиданным для власти.