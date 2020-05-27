В России могут ввести страхование от безработицы

Минтруд РФ приступит к разработке системы страхования от безработицы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Вариант введения страхования от безработицы может предусматривать вычеты с зарплат в специальный фонд. При потере работы граждане смогут получать пособия. Однако в ведомстве отметили, что готовы разрабатывать концепцию только после достижения договоренности профсоюзов и работодателей.

Документ направлен в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

По данным пресс-службы Министерства труда, занятости и соцзащиты республики, в Татарстане на 20 мая официально зарегистрировано 51 768 безработных, за неделю их стало на 4 747 человек больше. Уровень безработицы в Татарстане составил 2,55%.