В Instagram появилась маска, с помощью которой можно проверить знание татарского языка

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Молодежный парламент при Госсовете Татарстана запустил в Instagram маску для проверки уровня знания татарского языка. Она показывает русское слово, и нужно перевести его на татарский, сообщает пресс-служба парламента.

Маску запустили вчера, за первый день ею воспользовались более 172 тысяч раз, а количество просмотров превысило отметку в 1,3 миллиона. Председатель Молодежного парламента Нина Шимина сообщила, что цель маски — популяризировать татарский язык «и показать, какой он звучный, наполненный и разнообразный».

Ранее администрация Кировского и Московского районов Казани разработала маску для stories в социальной сети Instagram, посвященную 100-летию образования ТАССР.