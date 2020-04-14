В Instagram появилась маска, посвященная 100-летию ТАССР
Администрация Кировского и Московского районов Казани разработала маску для stories в социальной сети Instagram, посвященную 100-летию образования ТАССР.
Найти ее можно в официальном аккаунте администрации (@kirmos_info) в разделе «Маски», сообщает пресс-служба районов. Маска позволяет пользователю примерить тюбетейку.
Ранее казанский предприниматель Рафаэль Юсупов разработал для режима Stories в Instagram «маску татарина». При использовании маски у пользователя на экране появляются тюбетейка, татарстанский триколор и «дождь из треугольников».ОбществоТехнологии Татарстан
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