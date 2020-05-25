Послы зарубежных стран поздравили жителей Татарстана со 100-летием ТАССР

Послы зарубежных стран поздравили жителей Татарстана со 100-летием ТАССР.

Так, чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в РФ Батыр Ниязлиев отметил, что Татарстан является одним из динамично и стремительно развивающихся регионов РФ, при этом сумевшим сохранить лучшие национальные ценности и традиции татарского народа.

Ниязлиев подчеркнул, что благодаря личным усилиям президентов Туркменистана и Татарстан сейчас туркмено-татарстанское сотрудничество последовательно развивается по пути взаимовыгодного и долгосрочного партнерства.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов акцентировал внимание на тесных дружественных связях Татарстана и Узбекистана. «Уверен, что Татарстан был и останется одним из локомотивов узбекско-российского практического межрегионального взаимодействия, будет и в дальнейшем способствовать углублению двустороннего стратегического партнерства», — приводит слова телеграммы посла пресс-служба президента РТ.

Также со столетием ТАССР поздравил чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в России Мохамад Вахид Суприяди. Он отметил, что республика динамично развивает свою инфраструктуру и при этом демонстрирует невероятный духовный рост.

Посол Республики Буркина-Фасо в РФ Антуан Сомда поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова за внимание к вопросам развития плодотворного взаимовыгодного сотрудничества между двумя республиками. Он пожелал счастья и процветания многонациональному народу Татарстана.

Посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации господин Ихаб Наср тоже поздравил татарстанцев со 100-летием ТАССР и обратил внимание на культурные, религиозные и исторические связи Египта и Татарстана.



Также жителей Татарстана поздравил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он отметил, что только в России на Пасху от мусульманина можно получить СМС «Сэлем, сосед! Христос воскрес!», и на Навруз от русского — «Привет! Бэйрэм котлы булсын!».



Отметим, что «Реальное время» проводит фотомарафон, посвященный 100-летию республики.