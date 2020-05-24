Губернатор Ульяновской области к 100-летию ТАССР: «Русские пекут бәлеш, а татары красят яйца в Пасху»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил жителей Татарстана со 100-летием ТАССР. Видео опубликовано на сайте всемирного конгресса татар.

Морозов отметил, что только в России на Пасху от мусульманина можно получить СМС «Сэлем, сосед! Христос воскрес!», и на Навруз от русского — «Привет! Бэйрэм котлы булсын!».

«Только в России на Рождество русские пекут бәлеш, потому что вкусно, а татары красят в Пасху яйца, потому что дети просят. И это как нельзя лучше характеризует теплые, по-настоящему добрососедские отношения наших регионов», — сказал губернатор.

Он напомнил, что уроженцы Ульяновской области внесли значимый вклад в становление и развитие Татарстана. А Владимир Ленин провел подготовительный процесс образования республики и поставил подпись под декретом об образовании ТАССР.

Морозов пожелал республике процветания, а жителям Татарстана — счастья.

«Реальное время» проводит фотомарафон, посвященный предстоящему столетию ТАССР.