43-летний российский бегун дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский бегун на длинные дистанции Вадим Улижов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«В соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» № 35/2020 спортсмен Улижов Вадим Валерьевич (бег — выносливость, Мурманская область, тренируется самостоятельно) признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила (п. 2.1. «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»)», — говорится на сайте ВФЛА.

Четырехлетняя дисквалификация 43-летнего Улижова будет отсчитываться с 4 февраля 2020 года. Его результаты, показанные с 7 января 2020 года, подлежат аннулированию.

Отметим, что в конце декабря прошлого года Улижов дважды выигрывал на первенстве Мурманской области по бегу в закрытых помещениях. Эти результаты спортсмена аннулированы не будут.